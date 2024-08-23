Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çorum'da Tırla Çarpışma: 4 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:42
Çorum'da Tırla Çarpışma: 4 Yaralı

Çorum'da Kaza: 4 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Erol V. (49) idaresindeki 60 AAC 192 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu üzerinden ilerlerken, sürücüsü henüz belirlenemeyen 19 KU 420 plakalı bir tırla çarpıştı.

Kazanın Ayrıntıları

Olay, Arifegazili köyü yakınlarında gerçekleşti. Kazada otomobil sürücüsü Erol V. ile birlikte yolcular Merve V. (13), Sümeyra D. (25) ve Nurten V. (44) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası Sungurlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ulaşım Engeli

Yaşanan kaza sebebiyle, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum istikameti trafiğe kapandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!