Çorum'da Tırla Çarpışma: 4 Yaralı

Çorum'da Kaza: 4 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Erol V. (49) idaresindeki 60 AAC 192 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu üzerinden ilerlerken, sürücüsü henüz belirlenemeyen 19 KU 420 plakalı bir tırla çarpıştı.

Kazanın Ayrıntıları

Olay, Arifegazili köyü yakınlarında gerçekleşti. Kazada otomobil sürücüsü Erol V. ile birlikte yolcular Merve V. (13), Sümeyra D. (25) ve Nurten V. (44) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası Sungurlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ulaşım Engeli

Yaşanan kaza sebebiyle, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum istikameti trafiğe kapandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.