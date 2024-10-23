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Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:41
Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum'da Hafif Ticari Araç ve Cip Çarpıştı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir trafik kazası gerçekleşti. Hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, K. Hamit yönetimindeki 34 EHH 988 plakalı hafif ticari aracın, Ş. Mehmet tarafından sürülen 06 TC 858 plakalı cip ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza Yeri ve Müdahale

Çarpışma, Çorum-Yozgat kara yolunda bulunan Zile Kavşağı'nda gerçekleşti. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralananlar arasında cipte bulunan Benlihan Ş., Hamdi Ş. ve Selma Ş. yer aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araçla cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araçla cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araçla cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araçla cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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