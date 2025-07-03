Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, Doğan Ö. yönetimindeki 19 ACS 307 plakalı hafif ticari aracın, Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda Muzaffer A.'nın kullandığı 06 BA 7633 plakalı otomobille çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazanın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların, kazada sürücüler dahil olmak üzere otomobilde bulunan Ekrem A. ve Mitat A. olduğu bildirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Çorum'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çorum'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.