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Çorum'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın görüntüleri güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 21:00
Çorum'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Çorum'da Hafif Ticari Araç ile Traktör Çarpıştı

Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç ve traktör çarpıştı. Bu korkunç kaza sonucunda 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olay, Cuma D. (40) idaresindeki 07 BVJ 368 plakalı hafif ticari aracın, Osman Ç. (67) tarafından kullanılan 19 DL 565 plakalı traktörle Çorum-Osmancık kara yolu Dutludere mevkisinde çarpışmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine, kaza yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Alev D. (37) ve çocukları İ.D. (7), A.D. (3) ve İ.D. (9) yaralanırken, traktör sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Önemli bir detay ise, traktörün kaza anında ikiye bölündüğü görüntülerinin çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş olması.

Çorum'un Laçin ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi...

Çorum'un Laçin ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Laçin ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi...

Çorum'un Laçin ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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