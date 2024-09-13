Çorum'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Çorum'da Kaza: İki Kişi Yaralandı

Çorum'un Ünalan köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. 41 UP 693 plakalı kamyon, Selim Ş. idaresinde, Alaca-Tokat kara yolunda ilerlerken, karşı yönden gelen 19 UR 831 plakalı kamyonetle çarpıştı. Hayrettin A.'nın kullandığı kamyonette bulunan iki sürücü, olayın ardından ciddi yaralanmalarla karşı karşıya kaldı.

Kaza Yerine Hızla Müdahale

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın sebebiyle ilgili incelemeler başlatıldı. Olayın detaylarının araştırılması devam ediyor.