Çorum'da Trafik Kazası: Üç Yaralı

Çorum'daki Trafik Kazası Detayları

Çorum'da meydana gelen bir trafik kazasında üç kişi yaralandı. Olay, Çorum-Samsun karayolu üzerindeki Palabıyık Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yaralılar

Edinilen bilgilere göre, Kadir Y. yönetimindeki 19 UT 317 plakalı otomobil, Yaşar Ö. tarafından kullanılan 05 DG 512 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve 05 DG 512 plakalı otomobilde bulunan Mustafa Ü. yaralandı.

Olay Yeri Müdahalesi

Kaza ile ilgili acil müdahale için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı.