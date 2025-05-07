Çorum'da Trafik Kazasında 4 Yaralı

Çorum'da Otomobil ve Ticari Araç Çarpıştı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Mehmet Ş. yönetimindeki 19 TT 940 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde Mert Ç. tarafından sürülen 05 AEN 663 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın ardından ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Behiye Ş. ile Meryem Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.