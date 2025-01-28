Çorum'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Alaca'da Uyuşturucu İle Mücadele Operasyonu

Çorum'un Alaca ilçesi

Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi, ilçe jandarması tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı. Alaca Merkez'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.D., Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

M.D.'ye ait evde gerçekleştirilen arama sırasında, toplam 105 sentetik ecza, 88,8 gram uyuşturucu madde ve 6 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Hemen ardından şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Yetkililer, böyle faaliyetlere karşı kararlılıkla mücadele edilmeye devam edileceğini vurguladı.