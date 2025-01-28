DOLAR
35,76 -0,02%
EURO
37,33 0,56%
ALTIN
3.158,82 -0,27%
BITCOIN
3.667.953,4 -0,88%

Çorum'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:28
Çorum'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Alaca'da Uyuşturucu İle Mücadele Operasyonu

Çorum'un Alaca ilçesi

Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi, ilçe jandarması tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı. Alaca Merkez'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.D., Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

M.D.'ye ait evde gerçekleştirilen arama sırasında, toplam 105 sentetik ecza, 88,8 gram uyuşturucu madde ve 6 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Hemen ardından şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Yetkililer, böyle faaliyetlere karşı kararlılıkla mücadele edilmeye devam edileceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Gözaltı
2
Bartın'da 'Sahte Rapor' Operasyonu: 17 Zanlı Gözaltına Alındı
3
İngiltere Çocuk Komisyonu: Çocuklar Aşırı Sağ Eylemlere Eğlence İçin Katılıyor
4
Pakistan Senatosu, İfade Özgürlüğünü Kısıtlayan Yasa Tasarısını Onayladı
5
Erbaş: Filistin İçin Müslümanların Birlik ve Beraberlik İçinde Hareket Etmesi Gerekiyor
6
Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
7
Endonezya'nın Semeru Yanardağı Patladı: Sivil Riske Dikkat!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!