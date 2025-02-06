Çorum'da Yangın Faciası: 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Polatlı köyünde trajik bir yangın olayı meydana geldi. Yangın, 80 yaşındaki Çelebi Yaramış'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı. Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri duruma müdahale etti.

Sungurlu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda Çelebi Yaramış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından köyde büyük bir üzüntü yaşanırken, yangının neden kaynaklandığına dair araştırmalar devam etmektedir.