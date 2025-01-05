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Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:38
Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası Kanlı Bilanço!

Çorum'un Osmancık ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazası, 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, D100 kara yolu Hacıhasan köyü civarında yer aldı.

Kaza Detayları

Aynı istikamette seyreden dört aracın karıştığı kazada, Mahmut Gündede yönetimindeki 60 AC 678 plakalı hafif ticari araç, Mustafa E. idaresindeki 60 ABA 814 plakalı minibüs, Nedim Odabaş kontrolündeki 06 Z 3411 plakalı hafif ticari araç ve Kazım Erken tarafından kullanılan 34 UU 6027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda, sürücülerden Mahmut Gündede ve diğer araçlardan birinde bulunan Ömer Bal hayatını kaybederken, yaralananlar arasında Kazım Erken, İrem Bal, Mustafa Ergün, Erol Başkeser ve Güler Uysal yer aldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazım Erken ve İrem Bal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ulaşım Durumu

Kaza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, D100 kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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