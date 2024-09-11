Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası Gerçekleşti

Çorum'da meydana gelen bir zincirleme trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, Osmancık Köprüsü'nde gerçekleşti.

Kazanın Ayrıntıları

Ali K.B. yönetimindeki 06 MYK 76 plakalı otomobil, Doğukan Ş. tarafından kullanılan 19 EP 619 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, başka bir araca, Feridun E.'nin kullandığı 35 U 2322 plakalı araca da çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Olay Yerinde Müdahale

Kazanın ardından olay yerine hemen polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler dışında araçlardan birinin içinde bulunan Tuğra E. de kazadan etkilendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.