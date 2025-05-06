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Çorum'daki Un Fabrikasında Patlama: 9 Yaralı

Çorum'da bir un fabrikasında gerçekleşen patlamada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. Vali Ali Çalgan, durumu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 13:20
Çorum'daki Un Fabrikasında Patlama: 9 Yaralı

Çorum'daki Un Fabrikasında Patlama: 9 Yaralı

Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Caddesi'nde yer alan bir un fabrikasında, paketleme ünitesinde gerçekleşen patlama neticesinde, 1'i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Olayın ardından AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile diğer özel hastanelere ambulanslarla taşındı.

Vali Çalgan'dan Açıklama

Çorum Valisi Ali Çalgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın hava basıncı kaynaklı olduğunu duyurdu. Valinin verdiği bilgilere göre, patlamada çalışan 9 kişiden birinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, diğer 8'inin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Çalgan, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "7 hastanın durumu iyi; ancak bir hasta üçüncü derece yanık nedeniyle tedavi altında ve durumu kritik. Diğer 7 hastanın yakında taburcu edilmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine...

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine...

Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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