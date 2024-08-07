Çorum Emniyet Müdürü, Engelli Genç İçin Plaka Talebini Karşıladı

Alihan Öztürk'ün Hayali Gerçekleşti

Çorum'un emniyet müdürü Arif Pehlivan, 22 yaşındaki engelli genç Alihan Öztürk'ün talebini geri çevirmedi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile özel plaka isteğini ileten Alihan, sevdiği Fenerbahçe'nin baş harflerini taşıyan bir plaka hayalini anlattı.

Alihan'ın Duyguları

Doğuştan engelli olan Alihan, bu isteği için çektiği videoda duygularını dile getirerek emniyet müdüründen yardım istedi. Pehlivan, bu çağrıya kayıtsız kalmayarak Alihan'ı evinde ziyaret etti ve 19 AFB 055 yazılı plakayı ona teslim etti.

Pehlivan'dan Destek Mesajı

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Alihan'a yaptığı ziyarette, "Alihan gibi kardeşlerimiz, Yaradan’ın bize birer emaneti. Onların yüklerini hafifletebilirsek, ne mutlu bize" dedi.

Alihan'ın Kutlaması

Alihan Öztürk, hayalinin gerçekleşmesiyle büyük bir mutluluk yaşadığını ifade ederek, Pehlivan'a teşekkür etti. Ayrıca, bu yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına da inandığını belirtti.

Aile ve Emniyet Teşkilatı Arasında İz bırakma

Alihan'ın babası İbrahim Öztürk, emniyet teşkilatına görevlerinde başarılar dileyerek ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyarete, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak ve Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Zeynep Sarı da katıldı.

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan (solda), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile adının ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin baş harflerinden oluşan plaka verilmesini isteyen engelli Alihan Öztürk'ün isteğini geri çevirmedi. Videoyu görünce ortasında AFB harflerinin yazıldığı plaka hazırlanması talimatını veren Pehlivan, Alihan'ı evinde ziyaret ederek, 19 AFB 055 yazılı plakayı teslim etti.

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan (solda), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile adının ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin baş harflerinden oluşan plaka verilmesini isteyen engelli Alihan Öztürk'ün isteğini geri çevirmedi. Videoyu görünce ortasında AFB harflerinin yazıldığı plaka hazırlanması talimatını veren Pehlivan, Alihan'ı evinde ziyaret ederek, 19 AFB 055 yazılı plakayı teslim etti.

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan (solda), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile adının ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin baş harflerinden oluşan plaka verilmesini isteyen engelli Alihan Öztürk'ün isteğini geri çevirmedi. Videoyu görünce ortasında AFB harflerinin yazıldığı plaka hazırlanması talimatını veren Pehlivan, Alihan'ı evinde ziyaret ederek, 19 AFB 055 yazılı plakayı teslim etti.

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan (solda), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile adının ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin baş harflerinden oluşan plaka verilmesini isteyen engelli Alihan Öztürk'ün isteğini geri çevirmedi. Videoyu görünce ortasında AFB harflerinin yazıldığı plaka hazırlanması talimatını veren Pehlivan, Alihan'ı evinde ziyaret ederek, 19 AFB 055 yazılı plakayı teslim etti.

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan (solda), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile adının ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin baş harflerinden oluşan plaka verilmesini isteyen engelli Alihan Öztürk'ün isteğini geri çevirmedi. Videoyu görünce ortasında AFB harflerinin yazıldığı plaka hazırlanması talimatını veren Pehlivan, Alihan'ı evinde ziyaret ederek, 19 AFB 055 yazılı plakayı teslim etti.

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan (solda), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile adının ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin baş harflerinden oluşan plaka verilmesini isteyen engelli Alihan Öztürk'ün isteğini geri çevirmedi. Videoyu görünce ortasında AFB harflerinin yazıldığı plaka hazırlanması talimatını veren Pehlivan, Alihan'ı evinde ziyaret ederek, 19 AFB 055 yazılı plakayı teslim etti.

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan (solda), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile adının ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin baş harflerinden oluşan plaka verilmesini isteyen engelli Alihan Öztürk'ün isteğini geri çevirmedi. Videoyu görünce ortasında AFB harflerinin yazıldığı plaka hazırlanması talimatını veren Pehlivan, Alihan'ı evinde ziyaret ederek, 19 AFB 055 yazılı plakayı teslim etti.

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan (solda), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile adının ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin baş harflerinden oluşan plaka verilmesini isteyen engelli Alihan Öztürk'ün isteğini geri çevirmedi. Videoyu görünce ortasında AFB harflerinin yazıldığı plaka hazırlanması talimatını veren Pehlivan, Alihan'ı evinde ziyaret ederek, 19 AFB 055 yazılı plakayı teslim etti.