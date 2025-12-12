DOLAR
Çorum İskilip’te Düğün Magandalarına Operasyon: 11 Gözaltı

Çorum İskilip'te jandarma ekiplerinin operasyonunda düğünlerde havaya ateş açanlara yönelik 11 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:13
Çorum İskilip’te Düğün Magandalarına Operasyon: 11 Gözaltı

Jandarma ekipleri düğünlerde havaya ateş eden şüphelilere yönelik eş zamanlı arama yaptı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş açarak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Çorum’un İskilip ilçesi ile Ankara’da belirlenen 11 şahsa ait evlerde arama yapıldı.

Aramalarda 9 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 918 adet tabanca fişeği ve 283 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İskilip Adliyesine sevk edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERDEN GÖRÜNTÜ

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERDEN GÖRÜNTÜ

ADLİYEDEN GÖRÜNTÜ

