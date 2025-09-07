Çorum Sungurlu'da Devrilen Otomobil: 2'si Ağır 3 Yaralı

Olay Yeri: Kızıl Yarma, Sungurlu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada 06 AP 7761 plakalı otomobil, Kızıl Yarma mevkisinde devrildi. Kazada araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü B.G. ile yolcular B.G. ve Z.A. ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan yolcuların B.G. ve Z.A. olduğu, her iki kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

