Çorum Sungurlu'da Devrilen Otomobil: 2'si Ağır 3 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kızıl Yarma mevkisinde devrilen otomobilde 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı; yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 20:28
Olay Yeri: Kızıl Yarma, Sungurlu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada 06 AP 7761 plakalı otomobil, Kızıl Yarma mevkisinde devrildi. Kazada araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü B.G. ile yolcular B.G. ve Z.A. ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan yolcuların B.G. ve Z.A. olduğu, her iki kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

