Çorumlu Astsubay Burak İbbiği C-130 Kazasında Şehit Oldu

C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Çorumlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği şehit oldu.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 00:54
Çorumlu Astsubay Burak İbbiği C-130 Kazasında Şehit Oldu

Çorumlu Astsubay Burak İbbiği C-130 kazasında şehit düştü

Azerbaycan’dan dönüşe geçen askeri kargo uçağı sınırda düştü

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek için havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür.

Olayda, Hava Kuvvetleri personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği şehit olmuştur.

Burak İbbiği'nin şehadet haberi, Çorum Merkez ilçesine bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine iletilmiştir.

ŞEHİT ATEŞİ ÇORUM’A DÜŞTÜ

ŞEHİT ATEŞİ ÇORUM’A DÜŞTÜ

AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE GELMEK İÇİN HAVALANAN ASKERİ KARGO UÇAĞININ GÜRCİSTAN SINIRINDA DÜŞMESİ...

