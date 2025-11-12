Çorumlu Astsubay Burak İbbiği C-130 Kazasında Şehit Oldu

Çorumlu Astsubay Burak İbbiği C-130 kazasında şehit düştü
Azerbaycan’dan dönüşe geçen askeri kargo uçağı sınırda düştü
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek için havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür.
Olayda, Hava Kuvvetleri personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği şehit olmuştur.
Burak İbbiği'nin şehadet haberi, Çorum Merkez ilçesine bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine iletilmiştir.
ŞEHİT ATEŞİ ÇORUM’A DÜŞTÜ