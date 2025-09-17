Costa'dan AB Komisyonunun İsrail'e Yaptırım Paketine Destek

Costa, AB Komisyonunun İsrail'e Yaptırım Teklifini Destekledi

Karar şimdi üye ülkelerin elinde

Antonio Costa, AB Komisyonu tarafından üye ülkelere sunulan teklifin ardından kararın artık üye ülkelerin elinde olduğunu duyurdu. Costa, açıklamayı Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Komisyonun önerisi, İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasını içeriyor. Teklifin uygulanması için konu AB Konseyi'nde üyeler tarafından görüşülecek.

Costa, Komisyonun önerisinin "İsrail halkını hedef almadığını" belirterek teklife destek verdiğini açıkladı. Teklifin Avrupa'nın Tel Aviv'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerini kabul edemeyeceğini gösterdiğini ifade etti ve İsrail'in "meşru savunma hakkının çok ötesine" geçtiğini vurguladı.

Gazze'deki durumun "felaket boyutunda ve kabul edilemez" olduğunu söyleyen Costa, ateşkes, insani yardımların erişimi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AB Komisyonunun teklifi, AB Konseyi'nde ele alınacak; kabul edilmesi için ise nitelikli çoğunluk gerekiyor.