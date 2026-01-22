Çözünebilir Lifler Kolesterolü Yüzde 15 Kadar Düşürebilir — Kardiyolog Önerileri

Çözünebilir Lifler ve Kalp Sağlığı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Amasyalı kalp sağlığı için beslenme önerilerini paylaştı. Dr. Amasyalı, çözünebilir liflerin kan kolesterolünü yüzde 15 kadar düşürebildiğini belirterek sağlıklı beslenmenin hipertansiyon, fazla kilo ve yüksek kolesterol gibi risk faktörleriyle mücadelede önemli rol oynadığını ifade etti.

Dr. Amasyalı, "Kan dolaşımındaki kolesterolün yüzde 75’i karaciğerde, yüzde 25’i ise aldığımız gıdalardan emilir. Gıdalarla aldığımız yağın miktarı ve türü, kan kolesterol düzeyine önemli ölçüde etki eder" diye konuştu. Dolaşımdaki fazla kolesterolün kalbi besleyen damarlarda plak oluşumuna yol açtığını ve bunun da kan dolaşımını engelleyebileceğini vurguladı. Ayrıca, "günde 6 gramdan fazla tuz tüketilmemelidir" uyarısını tekrarladı.

Yağ Türleri ve Tüketim Sınırları

Dr. Amasyalı, günlük kalorinin en fazla yüzde 30’unun yağlardan alınması gerektiğini ve 'kötü' yağların 'iyi' yağlarla değiştirilmesini önerdi. Doymuş ve trans yağların tüketiminin LDL (kötü) kolesterolü artırdığı için, bu tip yağlardan alınan kalorinin günlük toplam kalorinin yüzde 10’unu aşmaması gerektiğini söyledi. LDL kolesterolü yüksek veya kalp hastası olanlarda bu oranın yüzde 7’nin altına çekilmesi ve kolesterol alımının günde 200 miligramın altına düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Margarin, kırmızı et, yumurta sarısı, tam yağlı süt ve ürünleri, kızarmış gıdalar, hamburger ve ticari unlu mamuller doymuş ve trans yağların başlıca kaynakları olarak sıralandı. Buna karşın zeytinyağı, fındık yağı, mısırözü yağı, balık, ceviz, soya fasulyesi gibi doymamış yağların LDL’yi düşürürken HDL’yi artırdığı vurgulandı.

Günlük Beslenme Önerileri

Pratik öneriler olarak Dr. Amasyalı şunları paylaştı: dengeli öğünler tüketin; tam yağlı süt ve ürünleri yerine yağı azaltılmış olanları tercih edin; haftada 4 yumurtadan fazla yemeyin ve LDL’si yüksek kişilerin yumurta sarısına daha dikkatli yaklaşması gerektiğini söyleyin.

Kırmızı et yerine balık, derisi hariç kümes hayvanları ve az yağlı etleri önerdi. Ayrıca günde en az 5 kez sebze ve meyve tüketilmesi; liften zengin tahıl, kepek, fasulye, meyve ve sebzelerin düzenli tüketilmesi; ve günde 8-10 bardak su içilmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak, çözünebilir liflerin kolesterolü yüzde 15 kadar düşürebildiğini tekrar hatırlatan Dr. Amasyalı, sağlıklı yağ seçimleri ve lif açısından zengin beslenmenin kalp hastalıkları riskini azaltmada etkili olduğunu vurguladı.

