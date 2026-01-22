Çözünebilir Lifler Kolesterolü Yüzde 15 Kadar Düşürebilir — Kardiyolog Önerileri

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Amasyalı, çözünebilir liflerin kolesterolü yüzde 15 kadar düşürebileceğini ve sağlıklı yağ seçimlerinin kalp sağlığında kritik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:32
Çözünebilir Lifler Kolesterolü Yüzde 15 Kadar Düşürebilir — Kardiyolog Önerileri

Çözünebilir Lifler ve Kalp Sağlığı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Amasyalı kalp sağlığı için beslenme önerilerini paylaştı. Dr. Amasyalı, çözünebilir liflerin kan kolesterolünü yüzde 15 kadar düşürebildiğini belirterek sağlıklı beslenmenin hipertansiyon, fazla kilo ve yüksek kolesterol gibi risk faktörleriyle mücadelede önemli rol oynadığını ifade etti.

Dr. Amasyalı, "Kan dolaşımındaki kolesterolün yüzde 75’i karaciğerde, yüzde 25’i ise aldığımız gıdalardan emilir. Gıdalarla aldığımız yağın miktarı ve türü, kan kolesterol düzeyine önemli ölçüde etki eder" diye konuştu. Dolaşımdaki fazla kolesterolün kalbi besleyen damarlarda plak oluşumuna yol açtığını ve bunun da kan dolaşımını engelleyebileceğini vurguladı. Ayrıca, "günde 6 gramdan fazla tuz tüketilmemelidir" uyarısını tekrarladı.

Yağ Türleri ve Tüketim Sınırları

Dr. Amasyalı, günlük kalorinin en fazla yüzde 30’unun yağlardan alınması gerektiğini ve 'kötü' yağların 'iyi' yağlarla değiştirilmesini önerdi. Doymuş ve trans yağların tüketiminin LDL (kötü) kolesterolü artırdığı için, bu tip yağlardan alınan kalorinin günlük toplam kalorinin yüzde 10’unu aşmaması gerektiğini söyledi. LDL kolesterolü yüksek veya kalp hastası olanlarda bu oranın yüzde 7’nin altına çekilmesi ve kolesterol alımının günde 200 miligramın altına düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Margarin, kırmızı et, yumurta sarısı, tam yağlı süt ve ürünleri, kızarmış gıdalar, hamburger ve ticari unlu mamuller doymuş ve trans yağların başlıca kaynakları olarak sıralandı. Buna karşın zeytinyağı, fındık yağı, mısırözü yağı, balık, ceviz, soya fasulyesi gibi doymamış yağların LDL’yi düşürürken HDL’yi artırdığı vurgulandı.

Günlük Beslenme Önerileri

Pratik öneriler olarak Dr. Amasyalı şunları paylaştı: dengeli öğünler tüketin; tam yağlı süt ve ürünleri yerine yağı azaltılmış olanları tercih edin; haftada 4 yumurtadan fazla yemeyin ve LDL’si yüksek kişilerin yumurta sarısına daha dikkatli yaklaşması gerektiğini söyleyin.

Kırmızı et yerine balık, derisi hariç kümes hayvanları ve az yağlı etleri önerdi. Ayrıca günde en az 5 kez sebze ve meyve tüketilmesi; liften zengin tahıl, kepek, fasulye, meyve ve sebzelerin düzenli tüketilmesi; ve günde 8-10 bardak su içilmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak, çözünebilir liflerin kolesterolü yüzde 15 kadar düşürebildiğini tekrar hatırlatan Dr. Amasyalı, sağlıklı yağ seçimleri ve lif açısından zengin beslenmenin kalp hastalıkları riskini azaltmada etkili olduğunu vurguladı.

KALP SAĞLIĞI İÇİN BESLENME ÖNERİLERİNDE BULUNAN KARDİYOLOJİ UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ YUNUS AMASYALI...

KALP SAĞLIĞI İÇİN BESLENME ÖNERİLERİNDE BULUNAN KARDİYOLOJİ UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ YUNUS AMASYALI, ÇÖZÜNEBİLİR LİFLERİN KOLESTROLÜ DÜŞÜREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus’ta Kadınlara Sağlık ve Güvenlik Eğitimi
2
Trabzon'da 2025 Yatırımlarına 22 Milyar TL Harcandı
3
Gaziantep'te Yarıyıl Tatili: Asırlık Çarşılarda Yoğun İlgi
4
Kayseri'de Amatör Telsizciliğe İlgi Artıyor: 2025'te 3 bin 280 Yeni Telsizci
5
Muğla'da Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi
6
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Üniversite İdari Personelinin Sorunları Çözülene Kadar Mücadele
7
Çolakbayrakdar: Türkiye’nin Geleceği İçin Eğitime Destek — Kocasinan'da Karne Heyecanı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları