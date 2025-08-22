DOLAR
41,01 -0,18%
EURO
47,67 0,09%
ALTIN
4.389,2 0,1%
BITCOIN
4.595.778,3 0,63%

CSO Ada Ankara Açık Hava Sineması: 'Arabalar' Bu Pazar

CSO Ada Ankara Açık Hava Sineması, başkentlilerle buluşmaya devam ediyor; bu pazar 'Arabalar' gösterimi ve Eylül programında 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası', 'Deadpool' ve 'Moana' var.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:15
CSO Ada Ankara Açık Hava Sineması: 'Arabalar' Bu Pazar

CSO Ada Ankara Açık Hava Sineması: 'Arabalar' Bu Pazar

Yıldızlar Altında Sinema Keyfi

CSO Ada Ankara'nın bahçesinde sürdürülen Açık Hava Sineması etkinlikleri, Ankaralıların yoğun ilgisiyle devam ediyor. CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, misafirlere doğayla iç içe, yıldızların altında sinema deneyimi sunuluyor.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik serisi bu pazar, sevilen animasyon film Arabalar ile devam edecek. Tüm aile bireylerine hitap eden bu yapım, yarış arabası Şimşek McQueen'in 'Route 66' üzerindeki 'Radiator Springs' kasabasında tanıştığı karakterler aracılığıyla dostluk ve hayat üzerine dersler edinmesini konu alıyor.

Etkinlik takviminde yer alan gösterimler şunlar:

28 Ağustos: Charlie'nin Çikolata Fabrikası

4 Eylül: Deadpool

7 Eylül: Moana

11 Eylül: İftarlık Gazoz

18 Eylül: The Godfather

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Rapçi Emirhan Çakal Havalı Tüfekle Yaralandı — Şüpheli F.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
3
Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan
4
Bakan Osman Aşkın Bak, Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
5
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Iğdır'da: Vali Turan ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti
6
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı
7
Celal Bayar 39. Yılında Kabri Başında Anıldı — Gemlik'te Tören

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası