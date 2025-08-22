CSO Ada Ankara Açık Hava Sineması: 'Arabalar' Bu Pazar

Yıldızlar Altında Sinema Keyfi

CSO Ada Ankara'nın bahçesinde sürdürülen Açık Hava Sineması etkinlikleri, Ankaralıların yoğun ilgisiyle devam ediyor. CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, misafirlere doğayla iç içe, yıldızların altında sinema deneyimi sunuluyor.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik serisi bu pazar, sevilen animasyon film Arabalar ile devam edecek. Tüm aile bireylerine hitap eden bu yapım, yarış arabası Şimşek McQueen'in 'Route 66' üzerindeki 'Radiator Springs' kasabasında tanıştığı karakterler aracılığıyla dostluk ve hayat üzerine dersler edinmesini konu alıyor.

Etkinlik takviminde yer alan gösterimler şunlar:

28 Ağustos: Charlie'nin Çikolata Fabrikası

4 Eylül: Deadpool

7 Eylül: Moana

11 Eylül: İftarlık Gazoz

18 Eylül: The Godfather