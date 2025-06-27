CSO Ada Ankara'da Unutulmaz 'Napolitango' Konseri

Başkentteki müzikseverler, CSO Ada Ankara'da düzenlenen "Napolitango" konseri ile keyifli bir akşam geçirdi. Bankkart Mavi Salon'da sahne alan tenor Aykut Yılmaz, dinleyicilere dünya sanat mirasının en kıymetli eserlerinden oluşan bir repertuvar sundu.

“Napolitango” konseri, hem Napolitan hem de tango melodilerini bir araya getirerek katılımcılara eşsiz bir deneyim yaşattı. Konserin interaktif yapısı, seyircilerin de şarkılara eşlik edebilmesine olanak tanıdı.

Konserde, Santa Lucia, O Sole Mio, Pecche ve Funiculi Funicula gibi klasikleşmiş eserler, Yılmaz'ın duygusal yorumuyla hayat buldu. Bu sevilen eserler, katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

CSO Ada Ankara'nın sahnesinde hayat bulan "Napolitango" konseri, müziğin evrenselliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Napolitan ve tango şarkılarından oluşan "Napolitango" konseri, başkentli müzikseverlerle buluştu. CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da sahne alan tenor Aykut Yılmaz, dünya sanat mirasının en kıymetli eserleri arasında yer alan Napolitanlar ile yabancı ve yerli tangoları, sanatseverlerle buluşturdu.

Napolitan ve tango şarkılarından oluşan "Napolitango" konseri, başkentli müzikseverlerle buluştu. CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da sahne alan tenor Aykut Yılmaz, dünya sanat mirasının en kıymetli eserleri arasında yer alan Napolitanlar ile yabancı ve yerli tangoları, sanatseverlerle buluşturdu.