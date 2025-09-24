CTP'li Tufan Erhürman KKTC'de Cumhurbaşkanlığı İçin Seçim Çalışmalarına Başladı

CTP'li Tufan Erhürman KKTC'de seçim çalışmalarına başladı

Paradise Park'ta büyük buluşma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu öncesinde seçim çalışmalarına başladı.

Erhürman, başkent Lefkoşa'da bulunan Paradise Park'ta düzenlenen Benim Sesim, Benim Seçimim, Büyük Buluşma etkinliğinde seçmenlerle bir araya geldi. Etkinlikte tanıtım filmi ile Erhürman'ın seçimde kullanacağı propaganda müziğinin video klibi izlendi.

Toplantıya, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM) Genel Başkanı Serdar Denktaş, CTP'li ve bağımsız milletvekilleri, sendika başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda seçmen katıldı.

Erhürman'dan güçlü mesaj

Etkinlikte konuşan Erhürman, cumhurbaşkanı olmak için değil cumhurbaşkanlığı yapmak için aday olduğunu vurgulayarak, 20 Ekim'den sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağını söyledi. Son dönemde yaşananların Kıbrıs Türk halkına yakışmadığını belirten Erhürman, halkın tüm kesimlerini dinlediklerini kaydetti.

Erhürman, "Halkımız, bu ülkenin kurum ve kuruluşlarıyla tekrar gurur duyacak. Gezilerimizde halkımız bize mutsuz olduğunu aktarıyor. Yürümeye başladığımızda bizi yalnız zannetmişlerdi ama biz çoğala çoğala, gönülleri kazana kazana geliyoruz." ifadelerini kullandı.

