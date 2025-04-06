Cüce Şempanzelerin İletişim Yöntemleri: İki İfadeyi Birleştirebiliyorlar

Cüce şempanzeler, insanlara özgü bir yetenekle iletişim kurabiliyor olabilir. Araştırmacılar, bu ilginç keşfi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) gerçekleştirdikleri bir çalışma boyunca elde ettikleri verilerle desteklediler.

Çalışma kapsamında, 30 yetişkin cüce şempanzeden 700 ses kaydı toplandı. Bu seslerin analizinde, toplamda 300 farklı bağlam karşılaştırıldı. Bilim insanları, cüce şempanzelerin toplamda 7 ses türünü 19 farklı yöntemle birleştirerek bazı "cümleler" oluşturduğunu gözlemledi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, bu cümlelerin 15'i için daha derin analizlerin yapılması gerektiği ifade edildi. Ancak, dikkat çeken bir diğer sonuç 4 cümlenin ise insanların kullandığı tümce kurallarına uyduğunu ortaya koydu.

Özellikle, cüce şempanzelerin havlama sesi ile homurdanma sesinin bir arada kullanımı dikkat çekti. Araştırmacılar, acıyla yapılan havlama sesinin "Haydi şunu yapalım." anlamına geldiğini, ardından gelen homurdanmanın ise "Bak ne yapıyorum." ifadesini karşıladığını belirttiler. Bu iki sesin ardışık kullanımı ise "Haydi benim yaptığımı yapalım." anlamını taşımaktadır.

Bu çarpıcı araştırma, Science dergisinde yayımlandı ve cüce şempanzelerin iletişim yöntemleri üzerine yeni tartışmaları tetikledi.