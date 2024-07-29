Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılışı İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı İncelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta açılması beklenen Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın eşlik ettiği Uraloğlu, havalimanının bölge ekonomisi için taşıdığı önemi vurguladı.

B regional Ekonomiye Katkı

Bakan Uraloğlu, havalimanının Mersin ve Adana gibi çevre illere ekonomik, ticari ve turizm alanlarında büyük fayda sağlayacağını belirtti. Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip bu yeni havalimanı, en geniş gövdeli uçakları açacak şekilde dizayn edildi.Uçuş ve Havalimanları Gelişimi

Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık konusundaki gelişimine değinerek, 2002 yılından beri harcamaların özel sektöre açıldığını, böylece aktif havalimanı sayısının 26'dan 57’ye yükseldiğini aktardı. Hava ulaşımı anlaşması bulunan ülke sayısı ise 81'den 174'e çıkmış durumda.

Diğer Havalimanı Projeleri

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat Havalimanları'nın yapımları da sürmektedir. Uraloğlu, Kayseri’nin yeni terminalinin hizmete girdiğini, Malatya'da ise yeni terminal binasının inşaatının devam ettiğini ifade etti.

Havalimanı ve Tarım Ürünleri Taşımacılığı

Havalimanının, özellikle tarım ürünlerinin hızlı bir şekilde taşınmasında sağladığı avantajlardan bahseden Uraloğlu, bu sayede üretim süreçlerinin optimize edileceğini belirtti. Açılışın ardından 3 bin kişinin istihdam edilmesinin beklendiğini de vurguladı.

Uraloğlu sözlerine şu şekilde son verdi: “Vizyon projelerimizi hayata geçirerek, ülkemizin havacılıktaki yarışında uluslararası bir aktarma merkezi olma hedefimize devam edeceğiz.”

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersin'de yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışının, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.