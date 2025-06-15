Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Bakü Arasında Direkt Uçuşlar Başladı

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Bakü'den Direkt Uçuş Seferleri Başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk direkt uçuşlar bugün itibarıyla başladı. Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan 102 yolcusuyla havalanan Azerbaycan Havayolları (AZAL) uçağı, Mersin'in Tarsus ilçesine iniş yaptı.

Karşılama Töreni Düzenlendi

İlk sefer için düzenlenen törenle, Azerbaycan'dan gelen uçak, pistte yapılan su takı gösterisiyle karşılandı. Uçağın kabin ekibi ve yerel yetkililere çiçek takdim edildi. Yöresel kıyafetli hostesler, uçaktan inen yolculara çeşitli ikramlar sunarken, programda kurdele kesimi de gerçekleştirildi.

Yeşil ışık verilen yeni sefer bilgileri

Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan gelen ilk yolcuları karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Haftanın iki günü, pazar ve perşembe günleri olmak üzere düzenlenecek uçuşların, hem Azerbaycan'daki vatandaşlara hem de Çukurova'daki yolculara büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Yeni Seyahat İmkanları Sunuldu

Yolculardan Jale Alekbarova, Azerbaycan'dan Çukurova bölgesine direkt uçuşun büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, "Uçuşun sadece 2,5 saat sürmesi, rahat bir seyahat gerçekleştirmemizi sağladı. Artık sadece İstanbul değil, Türkiye'nin farklı yerlerini keşfetme imkanı bulacağız," dedi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü arasında direkt uçuş seferleri başladı. Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan 102 yolcusuyla kalkan Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait uçak, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Mersin-Bakü arasında direkt uçuşların başladığı ilk sefer için tören düzenlendi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü arasında direkt uçuş seferleri başladı. Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan 102 yolcusuyla kalkan Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait uçak, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Mersin-Bakü arasında direkt uçuşların başladığı ilk sefer için tören düzenlendi.