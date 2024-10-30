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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İsrail'in Yalanlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, 'İsrail'in Yalanları' panelinde uluslararası kuralların ihlaline dikkati çekti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İsrail'in Yalanlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, "İsrail'in Yalanları" Panelinde Konuştu

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "The Lies of Israel (İsrail'in Yalanları) Lansmanı ve Paneli" etkinliğinde konuştu. Kılıç, yerleşimciliğin hırsızlık olarak tanımlandığını belirterek, "Bu durumu kabul ettiremediğimiz sürece başka konuları tartışmanın anlamı yok," dedi.

Panelin Önemine Vurgu

Kılıç, etkinliğin organizatörü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibine teşekkür ederek, Altun'un Filistin ve Gazze konularında ortaya koyduğu çabaları takdir etti. Kılıç, "Doğru bildiğinizi ısrarlı bir şekilde dile getirmezseniz, bir sonuca ulaşamazsınız," sözleriyle durumu özetledi.

Dünya Genelinde Sözde Gerçekler

Kılıç, günümüzde dünya gündeminin yönetildiğine ve algıların oluşturulduğuna dikkat çekerek, Denzel Washington'ın "Artık gerçeğin peşinde değiliz. İlk kim söyledi, onun peşindeyiz" sözünü anımsattı. Bu noktada doğru ile yanlış arasındaki farkın giderek önemsizleştiğini ifade etti.

İsrail'in Şiddet İçerikli Politikaları

Kılıç, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı muameleleri eleştirerek, "İsrail hükümetinin gaddarlığı, uluslararası hukuk ihlalleri ve dini emirleri hiçe sayması kabul edilemez," dedi. Ayrıca, 1948'den bu yana devam eden bu sürecin önemine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politikası

Türk Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik duruşunun 22 yıldır aynı kaldığını belirterek, eleştirilerin bu durumu değiştirmeyeceğini vurguladı.

Medyanın Rolü ve Doğru Bilgi

Kılıç, medya yöneticilerinin doğru bilgilerin yayılması konusunda sorumluluk taşıdığını, iletişimde doğru kelimeleri kullanmanın önemine dikkat çekti. Yanlış bilgilere karşı ısrarcı bir tutum sergilenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, karşılıklı kabul ve anlayışın önemi üzerinde durdu.

Daha Barışçıl Bir Dünya İçin Çağrı

Son olarak, insanların birbirine sevgi duygusunu öne çıkarması gerektiğinin altını çizen Kılıç, "Yalan nerede varsa onu açığa çıkarmalıyız," diyerek daha huzurlu bir dünya için ortak çalışma çağrısında bulundu.

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