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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘19 Mayıs ruhu, bu milletin direnişinin simgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı. Mesajında, 19 Mayıs ruhunun milletin en büyük varlığı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘19 Mayıs ruhu, bu milletin direnişinin simgesi

Erdoğan, 19 Mayıs Ruhunu Milletin En Büyük Varlığı Olarak Nitelendirdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yıldönümünde, milletin en büyük varlığı ve sermayesi olarak nitelendirdiği ‘19 Mayıs ruhu’ üzerine önemli bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, 19 Mayıs 1919’un, Samsun’da başlayan ve Millî Mücadele’yi zaferle taçlandıran, güçlü Türkiye’nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu tarih olduğunu belirtti. Bu tarihin, milletimizin düşman işgaline karşı ülkemizin her köşesinden yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcımı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, “Milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyarak topyekûn bir varoluş mücadelesini başlattığı bu sürecin devamında ya istiklal ya ölüm nidalarıyla vücut bulan varlık-yokluk mücadelesi başlamıştır.” dedi.

Samsun’da yanan istiklal meşalesinin, Amasya, Erzurum, Sivas ve ardından Ankara ile tüm Anadolu’ya yayıldığını belirten Erdoğan, 19 Mayıs ruhunun, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, gençlere seslenerek, “Zorluklara karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla hep beraber mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü baskıya, provokasyona rağmen hızlandırdığı kalkınma, büyüme, güçlenme mücadelesini ancak 19 Mayıs’ın ruhuna, özüne, ilkelerine, ideallerine ve hedeflerine sahip çıkarak sürdürebiliriz.” dedi.

Erdoğan, gençlere, “Yeni Türkiye Yüzyılı’nın neferleri olan sizler böyle bir bilinç ve özgüvenle tarihinize, bugününüze sahip çıkıp birbirinizle kenetlenin, birbirinizle kardeşlik hukukunuzu geliştirin.” çağrısında bulundu.

Erdoğan, gençlerin ve aziz milletin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla andı.

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