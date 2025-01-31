Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 Hedefleri Aşılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2024 yılı turizm hedeflerinin de ötesine geçildiğini açıkladı. Açıklamalara göre, 2024 yılında 62,3 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu ziyaretler, turizm sektöründe önemli bir başarıyı temsil ediyor.

Erdoğan, turizm gelirlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 61,1 milyar dolar seviyesine ulaşıldığını ifade etti. Bu rakamlar, Türkiye'nin turizm potansiyelinin ne denli büyük olduğunu ve sektördeki büyümenin hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye, dünya genelinde popüler destinasyonlar arasındaki yerini korurken, ziyaretçilerin artışıyla birlikte ekonomik açıdan da önemli kazançlar elde ediyor. 2024 yılı için belirlenen hedeflerin aşılması, turizm alanında atılan doğru adımların bir sonucu olarak değerlendiriliyor.