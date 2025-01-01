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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Hizmetlerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılına dair hizmetleri ve yatırımları değerlendirerek, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 00:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Hizmetlerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı Değerlendirmesiyle Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, milletin hizmetkarı olma hedefinin devam edeceğini vurgulayarak, “Bugüne kadar olduğu gibi, 2025’te de milletimizin hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Emeklilere Kıymetli Destekler

Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin yüzde 50 oranında artırıldığını belirterek, 15,5 milyon emekliye yaklaşık 84 milyar lira ikramiye ödemesi yaptıklarını bildirdi. Ayrıca, orman köylülerine de 1 milyar 676 milyon lira kredi ve hibe sağlandığını aktardı.

Yatırımlar ve Altyapı Projeleri

2024 yılında, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 70 kilometrelik son kesiminin hizmete alındığını hatırlatan Erdoğan, “Seyahat süresini yaklaşık 2 saatten 55 dakikaya düşürdük” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yaklaşık 1,5 milyona yakın iş yerine toplam 41,9 milyar lira asgari ücret desteği sağlandığını vurguladı.

Uluslararası İlişkiler ve Gelir Artışı

Erdoğan, ülkenin uluslararası alanda tanıtımını güçlendirmek için yürütülen diplomatik çalışmaların sonuçlarını paylaşarak, yurt dışı uçuş noktasını 349'a, uçulan ülke sayısını ise 131'e yükselttiklerini ifade etti. “Ülkemize 14,4 milyar dolarlık portföy yatırımı çektik” dedi.

İnsani Yardım ve Kamu Diplomasisi

Cumhurbaşkanı, “5 kıtada 70’ten fazla ülkeye insani yardım gönderdik” diyerek, 88 bin 198 ton insani yardım malzemesi ile Filistinli kardeşlere ulaşmaya çalıştıklarını aktardı. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçmesi için çalışmalar sürdürüldüğünü bildirdi.

Gelecek Yıl Hedefleri

2024 yılına dair yapılan değerlendirmelerde, çevre ve altyapı konularında birçok yeni projeye de adım atıldığını belirten Erdoğan, “Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi”ni başlattıklarını vurguladı. Ayrıca, terörle mücadele kapsamında 49 bin 821’in üzerinde operasyon gerçekleştirildiğini aktardı.

Erdoğan, “Tarihe altın harflerle yazılacak nice eserle, hizmetle, projeyle, yatırımla Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam edeceğiz” sözleriyle değerlendirmelerini sonlandırdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Hizmetlerini Değerlendirdi

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