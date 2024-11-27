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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'te Terörle Mücadelede Yeni Kazanımlar Bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede diplomatik ve askeri yöntemlerle 2024'te yeni kazanımlar elde edileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'te Terörle Mücadelede Yeni Kazanımlar Bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Terörle mücadele) İnşallah önümüzdeki yıl hem diplomatik hem askeri yöntemlerle bu konuda yeni kazanımları ülkemizin kar hanesine ekleyeceğiz," dedi.

Terörle Mücadelede Hedefler

Bu yıl gösterilen çabaların, 2024 için belirlenen hedeflerle birleştirilerek daha da güçlendirileceğini ifade eden Erdoğan, ülke güvenliğinin artırılması adına kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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