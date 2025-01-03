Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 Yılı İhracat Destekleri 24,7 Milyar Lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Desteklerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında mal ve hizmet ihracatçılarına toplam 24,7 milyar lira destek sağlandığını duyurdu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda konuşan Erdoğan, ihracat desteklerine tahsis edilen bütçenin 2025 yılında 33 milyar liraya çıkarılacağını belirtti.

Hizmet İhracatında Hedef Aşıldı

Erdoğan, hizmet ihracatı hedeflerinin 110 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, yılın ilk 10 ayında 97,1 milyar dolar hizmet ihracatına ve 54 milyar dolar hizmet ticareti fazlasına ulaştıklarını açıkladı. Ayrıca, ekim ayı itibarıyla toplam hizmet ihracatının 112,5 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Cari İşlemler Dengesindeki Gelişmeler

Cumhurbaşkanı, cari işlemler dengesinde son 5 ayda aylık bazda fazla verildiğini ve 2024 yılı sonunda cari işlemler açığının 10-11 milyar dolar seviyesine gerileyeceğini öngördüklerini belirtti.

Finansman Tesisleri ve Destekler

İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için Eximbank ile birlikte önemli adımlar attıklarını vurgulayan Erdoğan, Merkez Bankası'nın son bir yılda 573 milyar liralık reeskont kredisi kullandırdığını açıkladı. Ayrıca, reeskont kredilerinin günlük limitinin 4 milyar liraya çıkarıldığını belirtti.

2025 İhracat Hedefleri

Erdoğan, 2025 yılı için hedeflerinin toplamda 390 milyar doları geçmek olduğunun altını çizerek, bu hedefler doğrultusunda ihracatçıların el birliğiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Programdan Notlar

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir hediye takdim etti. Programa ayrıca birçok bakan ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Aile fotoğrafı çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.