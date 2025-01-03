Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Rakamlarını Açıkladı: Rekor Seviyelere Ulaşıldı

2024 Yılı İhracat Rakamları Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda önemli bilgilere yer verdi. Erdoğan, "2024 yılı aralık ayında ihracatımız, yüzde 2,2 artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayı aylık ihracat rekorunu kırdık." dedi. İthalatın %11,1 artışla 32,3 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, yılın tamamında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını vurguladı.

Türk İhracatının Yükselişi

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Erdoğan, ihracatçıların 22 yıllık mücadelenin en büyük tanıkları olduğunu söyledi. Son 22 yılda Türkiye'nin çok farklı seviyelere taşındığını dile getirdi. Erdoğan, "Gittiğimiz her yerde Türkiye'nin potansiyelini ve gücünü ikna edici bir şekilde anlattık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin ihracat performansını artırmak için büyük çaba gösterdiklerini ve zorluklarla başa çıkmaya devam ettiklerini kaydetti. Türk iş dünyasının, Afrika ve Latin Amerika'da önemli adımlar attığını belirtirken, ihracatın Türk ekonomisinin amiral gemisi olduğunu açıkladı.

Öne Çıkan Yıllık Veriler

2024 yılı aralık ayı itibarıyla ihracat %2,2 artış gösterek 262 milyar dolara ulaştı. 31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 54 ilimizin ihracatı artış gösterdi. En fazla ihracat yapan iller ise sırasıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ oldu.

2024'te dış ticaret açığını 24 milyar dolar düşürerek 82,2 milyar dolara indirildiğini belirten Erdoğan, ihracatın ithalatı karşılama oranının %76,1'e yükseldiğini ve bunun önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Teknoloji ve İnovasyonun Rolü

Erdoğan, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının önemli bir artış gösterdiğini belirtti. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının %19 arttığını ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının da %2,8 artışla 92,4 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başarıların altındaki emeğe ve özellikle kadınların ihracata katkısına dikkat çekti. Başta kadınlar olmak üzere tüm ihracatçılarımızı tebrik etti ve rakamların ülke, millet ve ekonomi için hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı programa katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 5), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 2), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 7), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 8) Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 3) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı programa katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 5), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 2), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 7), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 8) Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 3) de yer aldı.