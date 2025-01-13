Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 Aile Yılı Vurgusu ve Aile Yapısının Korunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, çocukları ve gençleri zararlı akımlardan korumanın ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 2025 senesini "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini söyledi.

Aile Yılı Kapsamında Önemli Çalışmalar

Erdoğan, Aile Yılı'nın aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla önemli çalışmalar yapılacağını ifade etti. Aile Bakanlığı bünyesinde, 25 Aralık'ta kurulan Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu'nun hedeflerinin de altını çizdi. Yeni kurulun, kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceğini, enstitünün ise aile değerlerini korumak için ilmi faaliyetler yürüteceğini belirtti.

Aile Kurumunun Toplumdaki Yeri

Konuşmasında, aile yapısının toplumun temeli olduğunu vurgulayan Erdoğan, ailenin sosyal ve kültürel yapı üzerindeki önemini dile getirdi. "Aile, bizim en kadim ve köklü müesseselerimizden biridir" diyen Erdoğan, "Güçlü fertlerin güçlü aileye, güçlü ailenin güçlü millete, güçlü milletin de güçlü devlete giden yolun taşlarını döşediği tarihi bir hakikattir" ifadelerini kullandı.

Çocukların Eğitimi ve Ahlakı Üzerine Vurgular

Erdoğan, çocukların güzel ahlakla yetişmelerinin önemine değinerek, bir ailenin sağlam temellerle büyütünmesi gerektiği mesajını vererek, "Çocuklarımızın gerek aile içinde gerekse eğitim kurumları bünyesinde bilgi ve ahlakla yetişmeleri son derece mühimdir" dedi. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'a atıfta bulunarak, eğitimin ailede başlaması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, "Bizler, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, tarihini ve kimliğini bilen bir gençlik hedefliyoruz" diyerek, çocukları ve gençleri zararlı ideolojilerden korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

(Sürecek)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan ASFAT'ın 7'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. TOBB Konferans Salonu'ndaki programa Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sağ 4) ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sol 4) katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan ASFAT'ın 7'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. TOBB Konferans Salonu'ndaki programa Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sağ 4) ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet (sol 4) katıldı.