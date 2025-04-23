Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Konseri'ni Dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni Dinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dinledi. Konserde, çocukların sahne performansları büyük ilgi gördü.

Emine Erdoğan da Konserde Yer Aldı

Beştepe'deki etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Konser sırasında çocukların enerjisi ve neşesi salonda bulunan herkesi etkiledi.

TBBM'ye Özel Takdim

Konserin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla 105 adet plağa basılan konser kayıtlarının ilk nüshası takdim edildi. Bu anlamlı hediye, ulusal egemenlik ve çocukların geleceği konusunda verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.