DOLAR
38,27 -0,02%
EURO
43,38 0,83%
ALTIN
4.036,77 2,49%
BITCOIN
3.602.906,39 -3,34%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Konseri'ni Dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'nde çocuklarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 19:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Konseri'ni Dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni Dinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dinledi. Konserde, çocukların sahne performansları büyük ilgi gördü.

Emine Erdoğan da Konserde Yer Aldı

Beştepe'deki etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Konser sırasında çocukların enerjisi ve neşesi salonda bulunan herkesi etkiledi.

TBBM'ye Özel Takdim

Konserin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla 105 adet plağa basılan konser kayıtlarının ilk nüshası takdim edildi. Bu anlamlı hediye, ulusal egemenlik ve çocukların geleceği konusunda verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe Millet Kongre ve Kültür...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe Millet Kongre ve Kültür...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kandilli Rasathanesi'nde İstanbul Depremi Toplantısı Yapıldı
2
Fransa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan'da Birinci Meclis önünde konuştu
4
Tanzanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
5
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!
6
MSB Armoni Mızıkası, 23 Nisan’da Çocuklara Coşku Dolu Bir Konser Verdi

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı