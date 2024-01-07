Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 şehrin belediye başkan adaylarını duyurdu
31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere yönelik hazırlıklar devam ederken, AK Parti bugün 26 şehrin belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyurdu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu şehirlerde seçim stratejilerini belirlemek ve hedeflerine ulaşmak amacıyla belirlenen adaylar, partinin politikalarını temsil edecek önemli isimler olarak açıklandı.
AK Parti 2024 belediye başkan adayları belli oldu
31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere kısa bir süre kala, AK Parti tarafından düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda, 26 kentteki belediye başkan adayları açıklandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bu önemli toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliği yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında, partisinin merkezi yönetimde ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin, belediyelerdeki başarılarla taçlandırılmadan Türkiye'nin yüzyılın hedeflerine ulaşamayacağına inandıklarını vurguladı. Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmesinin faturasını bazen kendilerinin ödemek zorunda kaldıklarını belirtti. Erdoğan, belediye başkan adaylarının, kendi bireysel amaçları değil, şehirlerinin ve orada yaşayanların gündemiyle ilgilenen kişiler olması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından yapılan duyuruda, AK Parti'nin 26 belediye için belirlediği başkan adayları kamuoyuyla paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere hazırlık kapsamında 26 şehrin belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte bu kapsamda belirlenen belediye başkan adayları:
1. İstanbul: Murat Kurum
2. Aydın: Mustafa Savaş
3. Balıkesir: Yücel Yılmaz
4. Bursa: Alinur Aktaş
5. Denizli: Osman Zolan
6. Erzurum: Mehmet Sekmen
7. Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
8. Kocaeli: Tahir Büyükakın
9. Muğla: Aydın Ayaydın
10. Ordu: Hilmi Güler
11. Samsun: Halit Doğan
12. Artvin: Mehmet Kocatepe
13. Bingöl: Erdal Arıkan
14. Bitlis: Nesrullah Tanğlay
15. Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
16. Çankırı: Hüseyin Filiz
17. Düzce: Faruk Özlü
18. Edirne: Belgin İba
19. Elazığ: Şahin Şerifoğulları
20. Giresun: Ayetin Şenlikoğlu
21. Isparta: Şükrü Başdeğirmen
22. Kastamonu: Tahsin Babaş
23. Rize: Rahmi Metin
24. Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
25. Tokat: Eyüp Eroğlu
26. Yalova: Mustafa Tutuk