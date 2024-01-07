Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 şehrin belediye başkan adaylarını duyurdu

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere yönelik hazırlıklar devam ederken, AK Parti bugün 26 şehrin belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyurdu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu şehirlerde seçim stratejilerini belirlemek ve hedeflerine ulaşmak amacıyla belirlenen adaylar, partinin politikalarını temsil edecek önemli isimler olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 şehrin belediye başkan adaylarını duyurdu
Yayın Tarihi:

AK Parti 2024 belediye başkan adayları belli oldu

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere kısa bir süre kala, AK Parti tarafından düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda, 26 kentteki belediye başkan adayları açıklandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bu önemli toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında, partisinin merkezi yönetimde ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin, belediyelerdeki başarılarla taçlandırılmadan Türkiye'nin yüzyılın hedeflerine ulaşamayacağına inandıklarını vurguladı. Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmesinin faturasını bazen kendilerinin ödemek zorunda kaldıklarını belirtti. Erdoğan, belediye başkan adaylarının, kendi bireysel amaçları değil, şehirlerinin ve orada yaşayanların gündemiyle ilgilenen kişiler olması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından yapılan duyuruda, AK Parti'nin 26 belediye için belirlediği başkan adayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere hazırlık kapsamında 26 şehrin belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte bu kapsamda belirlenen belediye başkan adayları:

1. İstanbul: Murat Kurum

ak parti

2. Aydın: Mustafa Savaş

3. Balıkesir: Yücel Yılmaz

4. Bursa: Alinur Aktaş

ak parti

5. Denizli: Osman Zolan

6. Erzurum: Mehmet Sekmen

7. Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

8. Kocaeli: Tahir Büyükakın

9. Muğla: Aydın Ayaydın

ak parti

10. Ordu: Hilmi Güler

11. Samsun: Halit Doğan

12. Artvin: Mehmet Kocatepe

13. Bingöl: Erdal Arıkan

14. Bitlis: Nesrullah Tanğlay

15. Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

ak parti

16. Çankırı: Hüseyin Filiz

17. Düzce: Faruk Özlü

18. Edirne: Belgin İba

ak parti

19. Elazığ: Şahin Şerifoğulları

20. Giresun: Ayetin Şenlikoğlu

21. Isparta: Şükrü Başdeğirmen

22. Kastamonu: Tahsin Babaş

23. Rize: Rahmi Metin

24. Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

25. Tokat: Eyüp Eroğlu

26. Yalova: Mustafa Tutuk

Öne Çıkanlar
AK Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş Kimdir? AK Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş Kimdir?
Bir dönem sahnelerin aranan sanatçısı Yüksel Uzel vefat etti Bir dönem sahnelerin aranan sanatçısı Yüksel Uzel vefat etti
AK Parti’nin Çanakkale Belediyesi Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu Kimdir? AK Parti’nin Çanakkale Belediyesi Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu Kimdir?
Çok Okunanlar
AK Parti’nin Çanakkale Belediyesi Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu Kimdir? AK Parti’nin Çanakkale Belediyesi Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu Kimdir? Otomobil firması araçlarını geri topluyor! Hatayı öğrenenler çoktan sağa çekti bile Otomobil firması araçlarını geri topluyor! Hatayı öğrenenler çoktan sağa çekti bile AK Parti’nin Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Kimdir? AK Parti’nin Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Kimdir? AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kimdir? AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kimdir? AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın Kimdir? AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın Kimdir? Elazığ'da deprem oldu: 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi! Elazığ'da deprem oldu: 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi!