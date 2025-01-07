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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat Dönemi Uygulamaları Artık Geçmişte Kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat dönemi uygulamalarının ve tek parti zihniyetinin artık günümüz Türkiye'sinde yeri olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat Dönemi Uygulamaları Artık Geçmişte Kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda 28 Şubat dönemi uygulamalarının ve tek parti faşist zihniyetinin günümüz Türkiye'sinde yeri olmadığını belirtti. Erdoğan, bu tür zihniyetlerin ve uygulamaların hafızalarda derin yaralar açtığını vurgulayarak, milletin yaşadığı bu karanlık dönemlerin izlerinin silinmesi gerektiğini ifade etti.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren adımların atılmasında geçmişteki olumsuz tecrübelerden ders alınması gerektiğini belirtti. Demokratik değerler ve özgürlükler konusundaki kararlılıklarının altını çizen Erdoğan, ülkenin her kesimine hitap eden bir anlayışla yol alacaklarını dile getirdi.

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