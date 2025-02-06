Cumhurbaşkanı Erdoğan: 453 Bin Konut Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konut Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm ve Barınma Talepleri

Bu sözlerle birlikte kentsel dönüşüm projeleri ve barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Hükümetin bu adımları, özellikle deprem sonrası konut ihtiyacını karşılamaya yönelik bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan, konut projelerinin hız kazanması için gerekli tüm önlemleri alacaklarını vurgulayarak, konut sahipliği noktasında herhangi bir vatandaşın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceklerini belirtti.