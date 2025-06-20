Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti. Bu kabul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesinde gerçekleşti.

Erdoğan, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'ndeki başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti. Ayrıca, kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Kabul sırasında milli voleybolcu Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takım formasını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti.