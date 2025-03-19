Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni Büyükelçilerden Güven Mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi sahnesinde önemli bir adım atarak, yeni görevine atanan Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca De Gianotti, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Büyükelçiler, yer aldıkları ülkelerin temsilciliği için gerekli olan güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Kabul sırasında büyükelçilik mensupları ve aile fertleri de tanıtıldı.

Hatıra fotoğrafı çekimleri ile gündeme gelen bu kabul, diplomatik ilişkilerin güçlenmesine yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, araziyi tahtında müsteşarlığa bağlı olan büyükelçileri ayrı ayrı kabul ederek, süreçleri hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panama, Çin, Malta, Tacikistan ve Senegal büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panama, Çin, Malta, Tacikistan ve Senegal büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.