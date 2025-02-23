Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Seçildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde büyük bir başarıya imza atarak, 1547 oy alarak yeniden genel başkanlığına getirildi.

Kongre Sonuçları ve Detaylar

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, kongre divan başkanı Abdullah Güler, seçim sonuçlarını açıkladı. Güler, toplam 1607 delegenin 1547'sinin oy kullandığını belirterek, tüm oyların geçerli olduğunu duyurdu.

Sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan, 1547 oyun tamamını alarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmiştir. Ayrıca, partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da bu oylama ile belirlenmiştir.