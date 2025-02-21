Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin 23 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne dair önemli bilgiler paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." ifadelerine yer verdi.

Videoda Önemli Mesajlar

Paylaşımında yer alan videoda Erdoğan, "Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak." dedi.

Videoda ayrıca, Erdoğan'ın geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan "Gazze soykırımının önüne geçmek, 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözleri de yer aldı.

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