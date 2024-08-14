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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partinin 23. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Erdoğan, AK Parti'nin gelecek planlarını ve millet için önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partinin 23. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

AK Parti'nin 23. Yıl Dönümü Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu. Büyük Kongre sürecinin milletin beklediği değişimin kaynağı olacağını belirterek, "Bu süreci sadece bir vitrin yenilenmesi olarak görmüyoruz," dedi.

Tarihi Başarılar ve Gelecek Vizyonu

Erdoğan, partisinin 23 yıllık başarı hikayesinin ardında tüm teşkilatların katkısının bulunduğunu ifade etti ve şunları ekledi: "Birlikte çok büyük işler başardık; Türkiye'yi özgürlüğe kavuşturduk. 23 yıl boyunca asla geri adım atmadık ve milletimizi mahcup etmedik."

Yeni Dönemin Ruhu ve Yenilenme Çağrısı

Erdoğan, “Türkiye’nin son çeyrek yüzyılına damga vurmanın gururunu yaşıyoruz” diyerek, halkın taleplerini dikkate alarak politikalarını güncellemeleri gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti’nin Kucaklayıcı Yapısı

Partisinin, kucaklayıcı yapısıyla herkese açık olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye için çalışan, dertlenen herkese kapımız açık.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu dönemde kendini yorgun hissedenlerin kenara çekilerek dinlenmeleri gerektiğini vurguladı.

Umudun Adı: AK Parti

Son olarak, “Biz bu aziz milletin umuduyuz” diyerek, kendilerine ayak bağı olanların partinin ilerleyişini engellememesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, 2028 seçimlerinde parti olarak daha fazla hizmet vereceklerini belirtti.

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