Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Milyonlarca araç sahibi için kritik bir ödeme dönemi başladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri, 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi ve son ödeme tarihi 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Araç sahiplerinin bu tarihe kadar ödemelerini gerçekleştirmeleri, olası gecikme faizleri ve yasal sorunlardan kaçınmak için büyük önem taşıyor.

Ödeme Dönemi ve Başlangıcı

Her yıl iki eşit taksitte yapılan MTV ödemelerinde, ilk taksitlerin Ocak 2025'te yapıldığı hatırlatılırken, ikinci taksit dönemi için son gün 31 Temmuz olarak işaretlenmiştir. Taksitlerin zamanında ödenmemesi, sürücüler için önemli sonuçlar doğurabilir.

Gecikme Faizi ve Muayene Engeli

MTV ödemelerini belirtilen süre içinde yapmayan sürücüler, aylık gecikme faiziyle karşı karşıya kalır. Ödenmeyen her ay için bu faiz, anapara borcunu artırarak sorunların büyümesine yol açabilir. Ayrıca, borçlanan araç sahipleri aracın muayene randevusunu alamayacak ve TÜVTÜRK istasyonlarında araç muayenesi gerçekleştirilemeyecektir. Bu durum, trafik denetimlerinde ceza alınmasına ve aracın trafikten men edilmesine kadar gidebilecek sonuçlar yaratabilir.

Ödeme Seçenekleri

Araç sahiplerinin MTV ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) bağlı interaktif vergi dairesi üzerinden online olarak borçlarınızı saniyeler içinde ödeyebilirsiniz. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM'leri, mobil uygulamaları ve internet bankacılığı platformları da 7/24 hizmet vermektedir. PTT ve vergi daireleri de alternatif ödeme noktaları arasında yer alıyor.

Araç sahiplerinin, belirtilen süre zarfında ödemelerini zamanında yapmaları, olası sorunların önüne geçmek açısından kritik bir öneme sahiptir.