Afyonkarahisar’da Engelli Gencin Şüpheli Ölümü: 3 Gözaltı

Derekarabağ köyünde 41 yaşındaki Hıdır Aktaş evinde ölü bulundu, vücudunda darp izleri tespit edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde, 41 yaşındaki Hıdır Aktaş sabah saatlerinde ailesi tarafından yatağında hareketsiz bulunarak ölü olarak tespit edildi.

Ailenin ihbarı üzerine 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi ve bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Aktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi ve ölüm şüpheli bulundu.

İncelemede Aktaş'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu iddia edildi. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheyle bağlantılı olarak Aktaş'ın babası K.A., ağabeyi B.A. ve yengesi H.A.'yı gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, aile üyelerinin daha önce de gence şiddet uyguladığı öne sürüldü; bazı köy sakinlerinin ihbarı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eve gelerek tutanak tuttu. Ekiplerin ayrıca Aktaş'ı bir bakımevine yerleştirme çalışması başlattığı; ancak bakım evine yerleştirme işlemi tamamlanamadan Aktaş hayatını kaybetti.

Cenaze namazının ardından Aktaş, köy mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Engelli gencin şüpheli ölümünde 3 gözaltı