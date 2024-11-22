Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Enerji Santrali Türkiye'nin Elektrik İhtiyacının %10'unu Karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali hakkında önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, santralin devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirtti. Ayrıca, bu gelişmenin 35 milyon ton karbon salımını önleyeceğini vurguladı.

Akkuyu'nun Çevreye Etkisi

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, çevre dostu enerji üretimi ile Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Santralin, sürdürülebilir enerji politikalarının yanı sıra, ülkenin karbon salınımını minimize etmek konusunda önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.