Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le Kazakistan Uçak Kazası Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Kazakistan'da yaşanan üzücü uçak kazası üzerine yapıldı.

Başsağlığı Mesajı

Erdoğan, telefon görüşmesinde Aliyev'e, Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Kazanın ardından her iki liderin gösterdiği dayanışma, Türk-Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkilere bir kez daha ışık tuttu.