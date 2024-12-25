DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,17%
ALTIN
2.965,56 -0,25%
BITCOIN
3.459.912,17 -1,04%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le Kazakistan Uçak Kazası Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Kazakistan'daki uçak kazası için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le Kazakistan Uçak Kazası Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Kazakistan'da yaşanan üzücü uçak kazası üzerine yapıldı.

Başsağlığı Mesajı

Erdoğan, telefon görüşmesinde Aliyev'e, Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Kazanın ardından her iki liderin gösterdiği dayanışma, Türk-Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkilere bir kez daha ışık tuttu.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama
2
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor
3
Yeni Doktora Programları İçin Akreditasyon Zorunluluğu Getirildi
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
5
Sinop'ta 55 Kilogramlık Dev Bal Kabağı Pazarda Satışta
6
Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Hakkında Açıklamalarda Bulundu
7
Mersin'de Yaşlı Çifti Darp Eden Çocuk Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek