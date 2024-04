Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ortak basın toplantısında konuştu

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ortak basın açıklaması düzenleyen Erdoğan, “Cumhurbaşkanı olarak ilk kez ülkemizi ziyaret eden Steinmeier’ın ziyareti, Türkiye-Almanya arasındaki dostluk anlaşmasının 100'üncü yılına tekabül etmesi açısından da oldukça değerlidir. Türk-Alman dostluğunun güçlenerek büyüyeceğine inanıyorum. İlişkilerimizi ilerletme konusunda Steinmeier’ın da bizimle aynı fikirde olmasından memnunluk duyuyorum. Ayrıca 6 Şubat depremlerinde, bizimle dayanışma gösteren Alman halkına ve Almanya’ya da teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Her alanda yoğun ilişkilere sahibiz”

Almanya ile her alanda yoğun bir ilişki içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, “Almanya ile ekonomiden bilime, güvenlikten kültüre her alanda güçlü bir ilişkimiz var. 50 milyar dolarlık ticaret hacmini, önümüzdeki dönemde 60 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Karşılıklı olarak yatırımların artmasını hedeflemekteyiz. Savunma sanayiinde, ortak üretim projelerinin de artık konuşulmasını bekliyoruz. Turizm sektöründe de işbirliğimiz her geçen gün artıyor” dedi.

“Avrupa’da yükselen ırkçılıktan tedirginiz”

Erdoğan konuşmasında, “Avrupa ve Almanya’da yükselen bir İslam ve yabancı karşıtlığı var. Bu nedenle aşırı sağcı ve ırkçı örgütler için endişeliyiz” şeklinde konuştu. Erdoğan, “Solingen faciasından 31 yıl sonra benzer bir saldırının gerçekleşmesi ile maalesef ikisi çocuk dört kardeşimizi kurban verdik. Yaşanan bu olayın aydınlatılması ve sorumlularının cezalandırılması konusunda beklentilerimizi sayın Cumhurbaşkanı’na ilettim. PKK/PYD-FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede daha etkin br iş birliğine ihtiyacımız var. Bu konuda Alman makamlarından daha fazla destek ve dayanışma bekliyoruz” dedi.

“Gazze’deki zulmün son bulması çağrısı”

Erdoğan, konuşmasında Gazze meselesini de ele alarak, “Sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel ve küresel gündemi de ele aldık. Gazze’de 200 gündür yaşanan zulmün durdurulması çağrısında bulunduk. İsrail’in saldırıları devam ettiği sürece, hem bölgesel hem küresel barış tehdit altındadır. Biz ateşkesin sağlanması ve Gazze’ye yardım ulaşması için çaba göstermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.