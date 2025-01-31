Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Hızlı Tren Projelerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hızlı Tren Müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antalya hızlı tren hattı ile ilgili etüt projelerinin tamamlandığını duyuran Erdoğan, "Yapımı tamamlandığında Eskişehir-Antalya arası seyahat süresi 5 saatten 2,5 saate, Ankara-Antalya arası ise 3 saat 15 dakikaya düşecek," dedi.

Antalya'ya Yapılan Yatırımlar

Erdoğan, Antalya'ya son 22 yılda toplam 851 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını belirtti. Bu yatırımlar arasında adalet, eğitim, sağlık, sosyal yardım ve ulaştırma gibi birçok alanda önemli rakamlar yer aldı. Örneğin, ulaştırma alanına yapılan yatırım miktarı 214 milyar lira, sağlıkta ise 39 milyar lira.

Yeni Sağlık ve Eğitim Kurumları

Ayrıca, Antalya'ya 4 yeni üniversite kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, 128 spor tesisi ve 68 sağlık tesisi inşa ettiklerini aktardı. Bu sağlık tesislerine yeni hastaneler ekleneceğini de sözlerine ekledi.

Akdeniz Sahil Yolu Projesi

Erdoğan, kara yollarında devraldıkları bölünmüş yol mesafesini toplamda 742 kilometreye ulaştırdıklarını belirtti. Akdeniz Sahil Yolu projesi ile birlikte 51 kilometre uzunluğunda 33 tünel ve 77 köprü inşa edileceğini de vurguladı.

Ulaşımda Yenilikler

Antalya-Manavgat arasında yer alan kavşaklar, yeni nesil hemzemin akıllı kavşağa dönüştürülecek. Gazipaşa Yat Limanı ve Demre Yat Limanı gibi deniz projeleri de tamamlanmanın eşiğinde.

Havalimanı Ve Doğal Gaz Projeleri

Erdoğan, Antalya Havalimanı'nın genişletme çalışmalarının %90 oranında tamamlandığını ve yolcu kapasitesinin 82 milyona çıkacağını belirtti. Ayrıca, Finike, Gazipaşa ve Kemer gibi bölgelere doğal gaz arzı sağlamayı planladıklarını ifade etti.

Kongreden Notlar

Antalya Spor Salonu'ndaki kongreye, çok sayıda partili katıldı. Kongrede, Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla donatılan salonda, birbirinden etkileyici pankartlar yer aldı. Bakanlar ve milletvekilleri de kongrede çeşitli konuşmalar yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin ardından parti teşkilatıyla hatıra fotoğrafı çektirerek salondan ayrıldı.