Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'a gitti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde Puskas Arena Stadyumu'nda düzenlenen zirve önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Liderlerle Birlikte Aile Fotoğrafı

Zirvenin ardından liderler, geleneksel aile fotoğrafı çekimi için bir araya geldi. Bu özel anda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile birlikte yer aldı.

Çekim Anında Sohbetler

Aile fotoğrafının çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen sağında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, solunda ise Hollanda Başbakanı Dick Schoof bulunmaktadır. Ayrıca, Erdoğan'ın, fotoğraf çekimi esnasında Orban ve Macron ile sohbet ettiği görüldü.

Bu zirve, Avrupa genelindeki siyasi iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.