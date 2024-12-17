Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile Önemli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde önemli konuları gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Nehammer, Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri detaylı bir şekilde ele aldılar.

Görüşmede, Erdoğan, Suriye'de halkın ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini belirterek, bu süreçte Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının kritik olduğunu vurguladı. Bu hedef doğrultusunda, Suriye'de aktif olan PKK ve DEAŞ gibi terör yapılanmalarının temizlenmesinin önemine değindi.

Ayrıca, Suriyeli sığınmacıların güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin başladığını aktaran Erdoğan, bu geri dönüşlerin artarak devam etmesinin Suriye'de sürdürülebilir yaşam koşullarının oluşturulmasıyla mümkün olduğu ifade etti.

Son olarak, Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı ve iç savaş nedeniyle zarar gören altyapının onarılması için uluslararası toplumun desteğinin şart olduğunu dile getirdi. Bu konuda herkesin geri dönüşler ve imar konusunda elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.