Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Resmi Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle özel uçak "TUR" ile Laçın şehrine geldi. Erdoğan'ın iniş yaptığı Laçın Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa edilen üçüncü havalimanıdır.

Resmi Karşılama

Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından coşkuyla karşılandı. Ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Destekleyen İsimler

Başkan Erdoğan'a bu ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım gibi önemli isimler eşlik etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de ziyareti desteklemek üzere Azerbaycan'da bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle bulunduğu Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle bulunduğu Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.